Man City, Guardiola: "La mia squadra è stata straordinaria"

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato a Sky Sports dopo il successo di ieri contro il Tottenham: “I miei giocatori stanno mostrando carattere da 20 mesi, ieri contro il Tottenham non è certamente stata la prima volta. Lo scorso anno abbiamo vinto il campionato con 100 punti dopo anni in cui la prima finiva a 81, 79 o 78. Ora ne abbiamo 86, abbiamo vinto già due titoli e siamo in finale di FA Cup, mentre siamo usciti dalla Champions per questione di centimetri. Ognuno può pensare quello che vuole ma la squadra è stata straordinaria per tutto l’anno. Per questo alla squadra non posso rimproverare nulla”.