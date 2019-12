© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con la vittoria per 2-0 nei confronti dello Sheffield United, è arrivato un nuovo record nella carriera di allenatore di Josep Guardiola. Il tecnico catalano ha infatti raggiunto le 100 presenze in Premier League, e lo ha fatto dopo 134 incontri, superando il precedente primatista Jose Mourinho, che aveva tagliato quel traguardo dopo 142 partite. Otto in più.