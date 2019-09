© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola, manager del Manchester City, nella conferenza stampa di presentazione della sfida col Norwich, si è soffermato anche sulle parole del ct inglese Southgate, che di Sterling ha detto che potrebbe raggiungere i livelli di Cristiano Ronaldo e Messi: "Sono felice per lui, per il modo in cui gioca qui e con la nazionale, ma spero che non senta questo tipo di paragoni. Nessuno può essere paragonato a quei due. Non so se Sterling sia il migliore in Inghilterra, quello che so è che ha un'etica del lavoro incredibile ed è un bravo ragazzo".