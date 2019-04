Man City, Guardiola: "Stiamo lottando con il miglior Liverpool di sempre"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Con la vittoria conquistata in casa contro il Tottenham, il Manchester City è tornato in testa alla classifica e Pep Guardiola dopo la gara ha parlato anche della lotta contro il Liverpool: "Ogni giorno con questo club e questi giocatori, non importa cosa succederà dopo, lotteremo fino alla fine. Vedremo fino a che punto arriveremo, stiamo lottando con il miglior Liverpool di sempre, una delle migliori squadre che abbia mai visto in vita mia".