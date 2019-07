© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester City ha annunciato i 26 giocatori convocati per il tour in Asia per la pre-season. Pep Guardiola ha escluso dalla sua lista Fabian Delph, ad un passo dall'Everton, ed Eliaquim Mangala che è finito sul mercato e non rientra nei piani del tecnico spagnolo. Non figurano tra i convocati anche i brasiliani Gabriel Jesus, Ederson e Fernandinho in vacanza dopo aver vinto la Copa America con il Brasile, Mahrez che sta giocando la Coppa d'Africa e Mendy che sta recuperando dall'infortunio ed è a Barcellona per le cure.