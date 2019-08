Man United, Maguire è il difensore più caro della storia... senza sponsor

© foto di Imago/Image Sport

In questa finestra di mercato Harry Maguire è diventato il difensore più caro della storia del calcio. E il Sun racconta una curiosità. Malgrado la maxi-operazione che l'ha portato al Manchester United, anche in queste prima giornate l'ex Leicester ha dimostrato di non avere rapporti di sponsorship personali. Probabilmente in trattativa, visto che fin qui ha disputato le partite con degli scarpini totalmente neri.