Man United, Pogba come Lukaku: in dubbio contro il Kristiansund

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba è in dubbio per il match amichevole contro il Kristiansund, che si svolgerà ad Oslo. Il centrocampista francese, come riportato dal Daily Mail, non è al massimo della forma e potrebbe saltare il test match di questa sera contro la compagine norvegese. Alcune fonti vicine al club escludono problemi fisici e le voci di mercato alimentano i dubbi: il futuro del calciatore resta in bilico, in attesa di eventuali offerte da parte del Real Madrid. Nella gara di questa sera sarà assente anche Lukaku, fuori dai convocati del tecnico Solskjaer: l’attaccante belga ha saltato tutte le amichevoli disputate dai Red Devils fino a questo momento.