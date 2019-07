© foto di Imago/Image Sport

Cresce il prezzo di Paul Pogba. Secondo quanto riportato dal Mirror il Manchester United ha chiesto per il francese 180 milioni di sterline, l'equivalente di 200 milioni di euro. Cifra fuori mercato, nonostante i tempi storici abbiano visto trasferimenti per somme di denaro esagerate. I blancos, che hanno investito oltre 300 milioni in questa prima fase di finestra di mercato, non possono affrontare un esborso simile e prima devono vendere. Molti i giocatori in vetrina, fra cui Gareth Bale, Mariano Diaz, Keylor Navas, Ceballos e persino Isco. Solo una volta raccolto il tesoretto si passerà all'assalto per il francese, che da tempo ha espresso la volontà di cambiare aria.