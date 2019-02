Man United, Pogba: "Solskjaer mi ha aiutato tanto, ha portato felicità"

Intervistato dal The Sun, il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha parlato dell'importanza di Solskjaer per la sua rinascita: "Ole mi ha aiutato molto, proprio come ha aiutato tutti i giocatori, porta solo questa felicità, questa gioia, a tutti noi. Come ex giocatore dello United conosce la cultura, sa tutto del club e sa come parlare anche ai giocatori, quindi è stato davvero di grande aiuto per me".