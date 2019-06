Man United, prime parole di Wan-Bissaka: "Che onore, voglio iniziare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prime parole da calciatore del Manchester United per Aaron Wan-Bissaka, laterale appena acquistato per 50 milioni di euro più bonus dal Crystal Palace: "Sto provando delle sensazioni incredibili, è un onore per me essere un calciatore del Manchester United. Non vedo l'ora di iniziare e di integrarmi nella rosa, voglio cominciare presto ad allenarmi coi compagni e con mister Solskjaer", le dichiarazioni dell'inglese al sito ufficiale dei Red Devils.