Inter su Wan-Bissaka? C'è il gradimento dell'esterno, ma dipende tutto da Dumfries

vedi letture

Interesse crescente in casa Inter per Aaron Wan-Bissaka, esterno inglese di proprietà del Manchester United. Secondo gazzetta.it quello del classe '97 è oggi uno dei nomi più gettonati in Viale della Liberazione, con Ausilio e Marotta che già lo scorso anno avevano preso informazioni sulla sua situazione.

Adesso, col contratto in scadenza nel 2025, potrebbe essere il momento giusto per l'affondo decisivo per portarlo a Milano la prossima estate. Molto dipenderà dal futuro di Denzel Dumfries, esterno il cui rinnovo contrattuale continua a non arrivare e che proprio per questo motivo potrebbe finire sul mercato a stagione conclusa, con le big di Premier League sempre interessate a lui.

In caso di cessione, ecco che il profilo di Wan-Bissaka tornerebbe di fortissima attualità: il giocatore, pagato dal Manchester United 55 milioni ai tempi del suo arrivo dal Crystal Palace, considera conclusa la sua avventura al Manchester United e sarebbe attratto dall'ipotesi nerazzurra, anche per il palcoscenico che la squadra di Simone Inzaghi potrebbe offrirgli in ottica Nazionale. Questa stagione, fra scelte tecniche e problemi di infortuni, il suo apporto non è stato costante: in totale sono 22 le apparizioni in tutte le competizioni giocate dai Red Devils, con all'attivo 3 assist fra Premier League e Champions League.