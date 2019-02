© foto di Imago/Image Sport

La prima sconfitta sulla panchina del Manchester United, per Ole Gunnar Solskjaer, è anche la più amara: lo 0-2 con il quale i Red Devils sono stati battuti in casa dal PSG fa male e condanna la squadra inglese all'impresa nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Il tecnico norvegese, nonostante il passivo pesante, non fa drammi e chiama i suoi alla grande prestazione nella gara del Parco dei Principi: "Le montagne sono lì per essere scalate, non possiamo sederci e pensare che sia finita. Andremo a Parigi, giocheremo il nostro gioco e lo faremo meglio di oggi. Loro hanno avuto lo slancio dopo il primo gol, noi non siamo stati al nostro solito livello. Non è un dramma, ma questa sconfitta ci deve far imparare qualcosa. L'espulsione di Pogba?Dani Alves è stato furbo nel mettersi in modo da farsi colpire" sono state le sue parole in conferenza stampa.