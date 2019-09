Man United, Solskjaer: "Con l'Astana chance per chi ha giocato meno"

© foto di

Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha introdotto in conferenza stampa la partita di Europa League contro i kazaki dell'Astana: "Sarà l'occasione per alcuni giocatori di accumulare qualche minuto. Avremo una gara ogni tre-quattro giorni perciò vedremo chi userò domani. In Europa League incontri differenti tipi di squadre e di culture, è importante vincere le partite in casa, soprattutto quando hai le trasferte così distanti".