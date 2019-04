Man Utd, offerto rinnovo a Mata. Concorrenza di altri club di Champions

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester United è pronto a offire un nuovo contratto a Juan Mata. Lo spagnolo, 30 anni, ha altre offerte da club di Champions League. Lo riferisce il padre del giocatore, Juan Mata Senior, ai microfoni di Cadena SER: "Il Manchester United ha offerto un rinnovo e siamo felici, ma ci sono proposte da club di Champions League. Spagna? Forse, ma oggi non è il giorno per parlarne, non abbiamo ancora deciso". Mata è arrivato al Manchester United nel 2014 per 37 milioni di sterline. Due le squadre escluse a priori dal padre del giocatore: Manchester City e Liverpool.