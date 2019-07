© foto di

Dopo l'amichevole vinta contro l'Inter, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer si è detto soddisfatto della sua squadra: "Penso che abbiamo ottenuto ciò che avevamo chiesto. Le condizioni erano difficili ma ho pensato che la squadra stesse facendo bene con quel pressing. Nel primo tempo penso che abbiamo pressato bene e vinto molto contrasti, ci è mancato solo l'ultimo passaggio. Poi nella ripresa abbiamo segnato. La prestazione mi è piaciuta, e penso che i ragazzi si siano divertiti, godendosi il loro calcio ed è quello che stiamo cercando di fare. Stadio pieno di tifosi dello United? Eravamo come all'Old Trafford, sicuramente! Sembrava di giocare in casa. I tifosi sono stati incredibili, l'atmosfera era incredibile. Per i nuovi ragazzi vedere quanti fan abbiamo in giro per il mondo è fantastico ed è nostro dovere provare a giocare un calcio per rendere felici i nostri tifosi".