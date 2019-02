Manchester City, "Bernardo Silva è perfetto". Parola di Pep Guardiola

© foto di Imago/Image Sport

Una parte importante della clamorosa risalita, in vetta alla Premier League, da parte del Manchester City è merito di un solo giocatore: Bernardo Silva. A dirlo è stato lo stesso tecnico dei Citizens Pep Guardiola: "Al momento è impossibile lasciar fuori Bernardo Silva - ha detto l'allenatore catalano dopo il 2-0 conquistato ieri sul campo dell'Everton -. Per adesso in campo ci sono Bernardo più altri dieci giocatori. Non so cosa sia successo durante la stagione, ma ogni partita che ha giocato è stata perfetta. Semplicemente perfetta".