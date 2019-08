Manchester City, Guardiola e i suoi Mister 400: David Silva e Aguero

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ieri il Manchester City è tornato a vincere in Premier League, riuscendo così a rimanere in scia al Liverpool che corre a punteggio pieno, e lo ha fatto affidandosi ai suoi due Mister 400: da una parte David Silva, dall'altra Sergio Aguero.

Protagonisti ormai da anni della storia della sponda celeste di Manchester, lo spagnolo e l'argentino fanno parte delle icone del club, ma continuano a scrivere pagine importanti di presente, pur contando rispettivamente 33 e 31 anni sulla carta d'identità.

Parlavamo dei due Mister 400, e c'è un motivo. Silva ieri ha infatti festeggiato la 400esima apparizione con la maglia del Manchester City, da lui vestita ormai per la nona stagione, e lo ha fatto a modo suo. Servendo due assist, di cui il secondo per Aguero.

Che grazie all'invito a nozze ha realizzato la sua personale doppietta, e il suo personalissimo gol numero 400 in carriera, tra nazionali e club. Un bottino che racconta alla perfezione un attaccante famelico, che a dispetto dell'età, e di qualche litigata con Guardiola - vedi la sfida col Tottenham - continua a mantenere il posto da titolare al centro dell'attacco. Così come il suo collega spagnolo sopra citato fa là nel mezzo. Perché Guardiola è uno che vede il talento già nei giovanissimi, vero, ma non rinuncia tanto facilmente all'esperienza.