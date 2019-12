© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La vittoria sulla Dinamo Zagabria conquistata ieri dal Manchester City di Pep Guardiola non è stato solo il migliore dei modi per concludere il girone di qualificazione di Champions League nonostante il pass per gli ottavi già in tasca, ma anche l'occasione per stabilire un nuovo record. Il 4-1 contro i croati è stato anche utile per raggiungere il traguardo dei 500 gol dei Citizens durante la gestione del tecnico catalano. Un'era, quella dell'ex Barça e Bayern, che ha portato al club di Manchester oltre ad un gioco spesso spettacolare, anche due titoli della Premier League, una Coppa d'Inghilterra, due Coppa di Lega e due Community Shield.