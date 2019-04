Manchester City, Mahrez pronto a lasciare al termine della stagione

© foto di Imago/Image Sport

Riyad Mahrez potrebbe lasciare il Manchester City al termine della stagione. Come si legge sulle pagine del Daily Mail l'algerino non sarebbe soddisfatto del minutaggio in questo campionato, soprattutto nella seconda parte di stagione. Per questo motivo avrebbe "minacciato" il club di voler salutare una volta concluso il campionato.