© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Manchester City avrebbe messo nel mirino il terzino sinistro Aaron Hickey, giovane prodigio in forza all'Heart of Midlothian e autore della rete decisiva nell'ultimo derby di Edimburgo. Il giocatore, classe 2002, è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi 4 mesi e il club di Guardiola starebbe pensando di anticipare la concorrenza.