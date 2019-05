Manchester City, occhi su Rodrigo dell'Atletico

© foto di Imago/Image Sport

Sono iniziate le grandi manovre in casa City. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Sun, Pep Guardiola avrebbe posato gli occhi su Rodrigo dell’Atletico Madrid. Per arrivare al 22enne dei Colchoneros la formazione campione d’Inghilterra potrebbe per cedere prima Gabriel Jesus.