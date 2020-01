© foto di

Il Manchester City è alla caccia di un valido sostituto di Leroy Sanè. L’esterno offensivo classe ‘96 è infatti destinato a trasferirsi in Germania per vestire la maglia del Bayern Monaco e per questo il club allenato da Guardiola sta guardando in casa Chelsea per colmare il vuoto che si andrebbe a creare. Il nome, secondo il Manchester Evening News è quello di Callum Hudson-Odoi, classe 2000, già nel giro della Nazionale maggiore inglese.