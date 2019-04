Manchester City, Sané sempre più in bilico: il Bayern prepara l'assalto

© foto di Imago Sportfotodienst

Il nuovo uomo immagine del calcio tedesco, Leroy Sané, potrebbe non continuare al Manchester City. Proseguono le voci sul futuro dell'esterno teutonico della formazione di Pep Guardiola: i Citizens hanno da tempo avviato le discussioni sul contratto ma, spiega Metro, ancora non sta arrivando la fumata bianca. Il Bayern Monaco è pronto all'assalto per il giocatore, preparando una maxi offerta a breve per bruciare la concorrenza delle altre big europee.