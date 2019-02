Il Manchester City riattiva l'"operazione Grimaldo". Come riporta il Manchester Evening News, infatti, i Citizens sarebbero pronti a inserirsi nella trattativa per il rinnovo di contratto tra il laterale spagnolo e il Benfica. Su Grimaldo, attualmente in scadenza nel 2021, hanno messo da tempo gli occhi anche Napoli, Juventus, Inter, Arsenal e Atletico Madrid.