In questa estate, prima del grave infortunio capitatogli durante i primi minuti del Community Shield contro il Liverpool, Leroy Sane è stato uno dei giocatori corteggiati con più forza da parte del Bayern Monaco. Proprio per questo, e per evitare che in futuro i tedeschi possano tornare alla carica con ancora più forza sul ragazzo, il Manchester City sta provando a convincere l'esterno a mettere la firma su un nuovo contratto con la società bi-campione uscente di Premier League. Lo riporta l'Evening Standard.