Luciano Acosta (24) potrebbe approdare in Premier League. Il trequartista argentino 24enne, fa sapere l'edizione online del The Sun, interessa al Manchester United. L'ex Boca Juniors ha il contratto in scadenza a dicembre con gli statunitensi del DC United, mentre i red devils potrebbero acquistarlo in estate oppure attendere il prossimo inverno per tesserarlo a parametro zero. Acosta, durante il mercato di gennaio, era stato cercato anche dal Paris Saint-Germain.