Il Manchester United sogna Jadon Sancho. Lo riporta il Manchester Evening News secondo il quale i Red Devils sarebbero ottimisti circa la trattativa per convincere il Borussia Dortmund a rinunciare al suo talento. I tedeschi al momento non intendono cedere l'inglese per nessun prezzo anche se con 80 milioni di sterline, si legge, la situazione potrebbe cambiare.