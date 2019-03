Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato così del sorteggio di Champions League avvenuto oggi. Per i Red Devils sfida al Barcellona: "Vogliamo queste grandi partite contro grandi club e grandi squadre. Abbiamo disputato la finale contro di loro nel 2009 e 2011, la semifinale nel 2008, quando Scholes ha segnto, è queste partite che i tifosi e questo club bramano. Non vediamo l'ora arrivi. Probabilmente sono diverso dal 99% dei managers, perché io preferisco giocare fuori la seconda come è accaduto col PSG. Se ottieni un buon risultato a casa, poi possiamo fare male a chiunque fuori, come è successo a Parigi".