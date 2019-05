© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rudi Garcia lascerà il Marsiglia a fine stagione, dopo l'ultima di Ligue 1 contro il Montpellier. E' stato lo stesso tecnico ad annunciarlo in conferenza stampa al fianco del presidente Jacques-Henri Eyraud. "Ho deciso di lasciare l'OM - ha detto il tecnico, 55 anni - una decisione accettata dal presidente".

Eyraud invece ha sottolineato: "Ho grande rispetto per Rudi. Resterà per sempre l'allenatore che ha portato l'OM in finale in Europa". Il tecnico francese era arrivato al Marsiglia nell'ottobre 2016 e aveva un contratto fino al 30 giugno 2021 (prolungato in ottobre).