Marsiglia, è ridimensionamento. Via Balotelli e Strootman, largo ai giovani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo due anni di investimenti importanti, la proprietà del Marsiglia sarà costretta a un ridimensionamento. L'esclusione dalle coppe europee e il Fair Play Finanziario impongono dei tagli. Lo conferma il tecnico dell'OM, André Villas-Boas: "Il mercato sarà corto e limitato e dovremo sfruttare al massimo i giovani che abbiamo a disposizione" ha dichiarato il portoghese, specificando: "Gli obiettivi restano gli sessi: qualificarsi alla Champions League, quindi essere nelle prime tre". Il Marsiglia si priverà di Mario Balotelli, arrivato in prestito a gennaio mentre Kevin Strootman, nonostante l'arrivo l'estate scorsa, sarà ceduto per far cassa e per alleggerire il monte ingaggi.