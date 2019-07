Marsiglia, Ocampos a un passo dall'addio: firmerà col Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da L'Equipe, Lucas Ocampos è a un passo da dire addio al Marsiglia. Il giocatore è vicino al Siviglia per 15 milioni di euro inclusi i bonus ed è atteso nelle prossime ore in Andalusia per effettuare le visite mediche e firmare il contratto con il club guidato dal ds Monchi.