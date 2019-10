Matthaus: "Eriksen non all'altezza del Bayern. Meglio Kai Havertz"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per Lothar Matthäus il centrocampista danese Christian Eriksen, in scadenza di contratto col Tottenham, non è il giocatore adatto al Bayern Monaco. Ai microfoni di 'Sport1', l'ex calciatore tedesco s'è così espresso sulla possibilità che Eriksen si trasferisca a Monaco di Baviera a zero la prossima estate: "Se non è abbastanza buono per il Tottenham, allora non è abbastanza buono per il Bayern - ha detto -. Eriksen è tecnicamente bravo, ma per me è troppo lento e Niko Kovac ama i giocatori veloci. Al Bayern dovrebbero concentrarsi su Kai Havertz la prossima estate e hanno ancora Philippe Coutinho, che gioca bene come numero dieci".