Indagine condotta questa mattina dal quotidiano L'Equipe in merito agli stipendi dei calciatori in Ligue 1. Particolare attenzione al Paris Saint-Germain, per distacco la società col monte ingaggi più alto.

Il giocatore più pagato della rosa è il brasiliano Neymar, che guadagna 3.06 milioni di euro lordi al mese. Alle sue spalle altri due attaccanti: Kylian Mbappé ed Edinson Cavani. Settimo l'argentino Mauro Icardi, arrivato in prestito dall'Inter nell'ultimo giorno di calciomercato: il centravanti di Rosario guadagna 5.9 milioni di euro lordi, un ingaggio destinato ad aumentare in caso di riscatto al termine della stagione. Guadagnano di più dell'ex capitano dell'Inter Thiago Silva, Angel Di Maria e Keylor Navas.