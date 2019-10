Messi: "Smettere col calcio? Lo scoprirò col tempo, ora mi sento bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Quando smetterò? Lo scoprirò col passare del tempo, perché uno si rende conto da solo fino a quando può andare avanti. Sarò io a dire basta, non so tra quanto però, al momento mi sento bene". A parlare è Leo Messi, fresco vincitore della Scarpa d'Oro come miglior realizzatore in Europa della scorsa stagione. Il campione argentino - tra le altre cose - sottolinea anche il suo stato di forma, in una stagione iniziata ad handicap con un infortunio dietro l’altro: "È difficile, perché uno di testa si sente bene, forte. Pensi di avere 25 anni e che puoi continuare a fare le stesse cose che facevi allora. E invece è il corpo a comandare e ci sono situazioni nelle quali devi prestare molta più attenzione di prima. Bisogna gestire in maniera differente partite e allenamenti", alcune delle dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport.