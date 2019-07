© foto di Insidefoto/Image Sport

Radamel Falcao spera di chiudere la carriera al Millonarios, squadra della massima divisione del campionato colombiano: "Tutti sanno che è sempre stato il mio sogno, ma non so se accadrà, penso che potremo continuare in Europa, ho un altro anno di contratto con Monaco. Ora la mia famiglia è la cosa più importante e la sicurezza delle mie figlie è la mia priorità", ha detto l'attaccante.