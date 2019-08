Monaco, fatta per Ben Yedder. Rony Lopes la contropartita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È fatta per Wissam Ben Yedder al Monaco. Secondo quanto riportato da L'Equipe è stato trovato l'accordo fra Siviglia e Monaco per il trasferimento per il costo pari alla clausola rescissoria di 40 milioni di euro. A rendere l'esborso meno caro ci sarà il trasferimento in Spagna di Rony Lopes.