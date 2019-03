Monaco, Jardim: "Grande vittoria contro il Lille, abbiamo giocato da squadra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo conquistato ieri in casa del Lille, il tecnico del Monaco Leonardo Jardim ha detto: "Una vittoria come questa conquistata contro la seconda miglior squadra del campionato è molto importante. Abbiamo segnato alla fine, ma il portiere aveva già effettuato due salvataggi eccezionali contro Gelson Martins. Soprattutto, contano questi sono i tre punti e l'atteggiamento della squadra. Eravamo una squadra vera, abbiamo lavorato da squadra in modo difensivo e offensivo".