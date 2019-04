Fonte: lalaziosiamonoi.it

L'ex di Inter e Fiorentina Stevan Jovetic, durante Monaco - Reims, ha riportato un grave infortunio. Momento più che sfortunato per il montenegrino, che tornava in campo dopo 5 mesi di stop. Al minuto 84', il giocatore è stato costretto a chiedere il cambio. Il tecnico del Monaco Jardim si è mostrato molto pessimista a riguardo, dichiarando di temere addirittura la rottura del legamento crociato. Nove presenze e due gol per Jovetic in questo campionato, costellato da una lunga serie di problematiche fisiche.