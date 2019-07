© foto di Federico Gaetano

Nella giornata di ieri il Siviglia ha annunciato, prima di bissare poi con Ocampos, l'acquisto di un giovanissimo difensore francese, di 20 anni, che arriva dal Bordeaux. È Jules Koundé, baby talento della retroguardia che si è ben distinto per le sue ottime prestazioni in Ligue 1, tanto da convincere Monchi ad operare una spesa decisamente pesante per riuscire ad averlo al Pizjuan. Infatti, con ben 25 milioni versati ai girondini per averlo, parliamo dell'acquisto più caro mai realizzato nella storia del Siviglia. Kounde presto sarà grande... Garantisce Monchi.