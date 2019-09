Monchi teme il Qarabag: "Ricordo vittorie soffertissime con la Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Siviglia questa sera affronterà il Qarabag in Europa League. Una sfida sulla carta semplice, per gli andalusi, anche se il direttore sportivo Monchi predica calma e attenzione ricordando la doppia sfida contro gli azeri ai tempi della Roma nel 2017: "Le sensazioni sono simili a quelle di sempre. C'è ambizione e un po' di tensione per una competizione in cui c'è pochissimo margine di errore. Speriamo che tutto ciò diventi allegria alla fine dell'avventura. E' una competizione che ci ha dato tanto, l'Europa League ha reso grande il Siviglia e il Siviglia ha reso grande l'Europa League. Per noi è una competizione speciale. Il Qarabag? Quando ero alla Roma abbiamo sofferto molto vincendo 1-2 in trasferta, mentre a Roma finì 1-0 in una gara in cui forse soffrimmo ancora di più. E' una squadra di un campionato secondario, ma calcisticamente ha argomenti per complicarci la vita. Il Siviglia è superiore, ma questo non significa niente. Non dobbiamo rilassarci e mantenere alta l'attenzione".