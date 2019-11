In occasione dell’incontro a Zurigo tra la FIFA e le società che parteciperanno al nuovo Mondiale per Club 2021 in Cina, i partecipanti hanno deciso di creare la World Football Club Association, una nuova associazione nata per dialogare con l'organo di governo mondiale sul futuro di questo torneo. Come riporta Calcio e Finanza il presidente del Real Madrid Florentino Perez è stato nominato a capo di questa nuova organizzazione.