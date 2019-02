Mourinho: "Allenare in Brasile? Al momento voglio restare in Europa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Futuro in Brasile per Josè Mourinho?. No grazie. Lo Special One, interrogato da DAZN Brasil sulla possibilità di allenare una squadra brasiliana, ha declinato la proposta: "Nella vita mai dire mai. In Brasile sto bene, vengo spesso qui in vacanza. In questo momento però voglio trovare un club in Europa".