Mourinho: "Io al Real Madrid? Hanno già avviato un nuoco ciclo"

Presente a Montecarlo per il Gran Premio di Formula 1, José Mourinho ha parlato brevemente ai microfoni di Movistar+: "Il nuovo ciclo del Real Madrid? Hanno cambiato allenatore, sicuramente faranno altri cambiamenti importanti in estate. Il Real Madrid vive di cicli come tutti i grandi club. Credo che in estate faranno acquisti e che li faranno nel modo giusto. Un nuovo ciclo di Mourinho al Real? Hanno già un nuovo ciclo con un nuovo allenatore. Non parliamo di cicli ipotetici".