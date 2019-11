Mourinho: "Mai perso finali di Champions, ma immagino non sia facile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come farà José Mourinho a farsi amare dai tifosi del Tottenham, dopo essere stato allenatore del Chelsea? Lo Special One lo spiega in conferenza stampa: "Sono stato Mr. Inter, Mr. Real Madrid, Mr. Porto. Ho deciso nella mia carriera di avere queste avventure differenti e in differenti Paesi finché non ho fatto il Grande Slam, come lo chiamo io: Inghilterra, Spagna e Italia. Non mi sono fermato. Volevo farlo e l'ho fatto con passione. Ho sempre detto che la Premier League è il mio habitat naturale e dove sono maggiormente amato. Non sono del Chelsea, del Manchester United, del Real Madrid o dell'Inter. Sono di tutte, ho dato tutto a tutte ed è quello che farò qui: dare tutto. Non troverete tifoso del club più fanatico di me. Nessuno vuole vedere vincere il Tottenham più di me".

La finale di Champions è stata l'inizio della caduta?

"Non lo so perché non ho mai perso una finale di Champions, ma posso immaginare che non sia facile. Arrivi quasi a ottenere il punto più alto possibile e non ci riesci".