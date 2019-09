© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jose Mourinho, anche lui come Eto'o presente all'evento che lancia il rapporto Livescore-Liga, ha parlato di vari temi. Ecco le principali dichiarazioni raccolte da Marca:

"Per la prima volta ho vissuto un'estate da disoccupato. I tifosi spesso si concentrano sui nuovi acquisti, ma sono gli altri a dare visibilità e stabilità ai campionati. Le grandi leghe sono tali grazie a chi ci gioca praticamente tutta la carriera... I soliti. Poi arrivano i "sale e pepe". Capisco però il modo in cui i fan vivono questo periodo. Io sono venuto in Spagna perché volevo allenare il Real Madrid, e poiché volevo provare a essere il primo allenatore a vincere il campionato inglese, italiano e spagnolo".

VAR? "Mi piace l'essenza, riduce l'impatto dell'errore umano. Dobbiamo adattarci e non pensare che perdiamo l'emozione dei festeggiamenti per via del VAR. Queste sono nuove emozioni".