© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo laterale del Newcastle Antonio Barreca, intervistato dai canali ufficiali del club, ha parlato così dopo la firma sul contratto: "Sono davvero felice di essere qui. Ho accettato questa sfida con grande entusiasmo e non vedo l'ora di iniziare. So che il Newcastle è un club grande e storico. La Premier League poi è il miglior campionato di tutti, una motivazione in più per dare il meglio di me".