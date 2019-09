Newcastle, l'attacco non convince: si pensa a Poulsen del Lipsia

© foto di Imago/Image Sport

Un attaccante nel mirino del Newcastle. L'inizio di stagione balbettante della squadra di Steve Bruce avrebbe convinto la dirigenza a muoversi in anticipo per individuare rinforzi da acquistare nel mercato di gennaio: sul taccuino ci sarebbe Yussuf Poulsen, giocatore in forza al Lipsia. Lo riporta Newcastle Chronicle.