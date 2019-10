Newcastle, messaggio al Man United: offerti i rinnovi ai fratelli Longstaff

I Longstaff sono fortemente legati al Newcastle United, il club che li sta facendo crescere. Il più grande dei due, Sean Longstaff (21), ha conquistato il cuore del Manchester United, che già la scorsa estate l'ha richiesto ai Magpies. Con lui pure suo fratello Matty Longstaff (19), anch'egli finito nel mirino dei Red Devils. Per allontanare le sirene provenienti da Manchester, il Newcastle sta trattando con entrambi i rinnovi di contratto. Obiettivo: blindarli in primis, anche per avere una maggiore forza contrattuale in sede di mercato. Lo scrive l'Express.