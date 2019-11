Noel Gallagher: "Il Liverpool quest'anno non può perdere la Premier"

Noel Gallagher è un noto tifoso del Manchester City. La rockstar inglese, per anni voce degli Oasis, s'è detto poco fiducioso in vista della sfida di Anfield contro il Liverpool che andrà in scena domenica alle 18.30: "Ad essere sincero, penso che sia una partita più semplice per il Liverpool perché stiamo zoppicando un po' e abbiamo quattro o cinque grandi giocatori fuori come Sane, Rodri , Laporte e David Silva. A ogni tifoso del City, in questo momento, andrebbe bene un pareggio, mentre al Liverpool può andare bene solo la vittoria e credo davvero che se i reds non vinceranno la Premier in questa stagione non lo faranno mai"