© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È un periodo difficile per la famiglia Casillas. Dopo l'infarto che ha colpito Iker lo scorso 1° maggio, la moglie Sara Carbonero ha fatto sapere attraverso il proprio profilo Instagram di essere stata operata per un tumore ovarico maligno. L'intervento, fa sapere la giornalista, è riuscito. "So che il cammino sarà duro ma che avrà un finale felice" scrive sempre la Carbonero.